أغنية من وحي حراك الجزائر تتصدر يوتيوب  

تصدرت أغنية من وحي الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر مند نحو شهر موقع يوتيوت.

وقاربت الأغنية التي حملت عنوان "لالجيري ميامور" "algerie mi amor" الـ6 ملايين مشاهدة، في ظرف وجيز.

صاحب هذه الأغنية التي لاقت رواجا كبيرا هو المغني الجزائري المعروف بـ "لالجيرينو" L'Algérino، الذي عاد إلى الواجهة الفنية بهذه الأغنية التي تناولت حب الوطن تزامنا مع الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر والمطالب بتغيير النظام والرافض لتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة وتأجيل الانتخابات والقرارات التي أتى بها الرئيس بعد انسحابه من الترشح للرئاسيات التي كان مزمعا عقدها في الـ 18 من أبريل المقبل بضغط من الشارع.

ويعتبر طرح هذه الأغنية، في هذا الوقت، تضامنا مع الحراك الشعبي السلمي للجزائريين من كل أنحاء الوطن.

وما ميّز أغنية "لالجيرينو"، هو أن الأخير أداها باللغتين العربية والأمازيغية، وتحمل كلمات مفعمة بالأمل والتفاؤل.

وطيلة الأسابيع الماضية، كان الجزائريون يخرجون في مظاهرات ومسيرات يوميا للمطالبة بتغيير النظام، وفي كل جمعة يسير ملايين الجزائريين في كبريات المدن بطريقة سلمية أثارت إعجاب الجميع سواء داخل الجزائر أو خارجها.