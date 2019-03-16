رئيسة وزراء نيوزيلندا "تحتجب".. تضامناً

في لفتة أرادت من ورائها إظهار تضامنها ودعمها للجالية الإسلامية في بلادها، ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا الحجاب خلال زيارتها، السبت، إلى مركز للاجئين في مدينة كرايست تشرش.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مذبحة المسجدين بأنها أعمال إرهابية مخططة جيداً.

وقالت إن بلادها تشهد أحلك أيامها، مؤكدة أن الجناة يؤمنون بآراء متطرفة "لا مكان لها على الإطلاق لا في نيوزيلندا، ولا في أي مكان في العالم".

وخيّم الحزن على نيوزيلندا، السبت، إثر الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشرش، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وجرح العشرات.

ومعظم الضحايا من المهاجرين من دول مثل باكستان وماليزيا والهند وإندونيسيا والصومال وأفغانستان، إضافة لضحايا عرب من السعودية ومصر وفلسطين والعراق والأردن وغيرها.

وظل المسلمون في حالة تأهب قصوى وتلقوا نصائح بالابتعاد عن المساجد، في حين ظلت حالة التأهب الأمني في البلاد في ثاني أعلى مستوى لها لليوم الثاني.