شاهد شابة ترسم لوحتين في وقت واحد.. كل بيد

يتمتع الرسامون بقدرات خاصة للتحكم بأيديهم في رسم لوحاتهم، إلا أن الفنانة الهولندية، راجاسينا فان دام، لديها ملكة خاصة، إذ يمكنها أن ترسم لوحات أقرب إلى الصور وبكلتا يديها في آن واحد.

وعن براعتها الفنية الاستثنائية تقول فان دام: "أرسم بشكل أسرع وأقل مللاً".

وذاع صيت فان دام (25 عاماً) بعد أن حقق مقطع فيديو صور لها بتقنية الـ"تايم لابس" معدلات مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب" وهي ترسم صورتين للمغنيتين الأميركيتين تايلور سويفت وسيلينا غوميز في آن واحد.

وتستغرق فان دام نحو 40 ساعة لاستكمال رسم لوحة بورتريه بالألوان الخشبية.

وبدأت فان دام الرسم بالألوان الخشبية عندما كان عمرها 16 عاما مستلهمة أحد رسامي الشوارع الإيطاليين.

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ورغم أنها عسراء اليد في الأساس، إلا أنها بدأت ترسم بيدها اليمنى أيضا منذ ستة أشهر.

وإلى جانب رسم صور المشاهير، فهي تستمتع أيضا برسم مشاهد تخيلية، كما تقدم أيضا رسومات لأغراض تجارية.

وصار الرسم مهنة فان دام لكنها لا تستبعد اكتساب مهارات أخرى. وقالت فان دام ضاحكة: "في الآونة الأخيرة بدأت تعلم البيانو.. لكني لست موتسارت".