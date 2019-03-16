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شاهد كيف أعلن برج "إيفل" الحداد على ضحايا نيوزيلندا

المصدر: العربية.نت
برج إيفل
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أطفأ برج "إيفل" بالعاصمة الفرنسية باريس أنواره، ليل الجمعة، حداداً على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 مصلياً وإصابة عشرات آخرين.

ونُشرت صورة للبرج عبر تغريدة على الحساب الرسمي لبرج "إيفل" على "تويتر" كُتب فيها: "لتكريم ضحايا مجزرة كرايست تشرش في نيوزيلندا، سوف أطفئ أنواري الليلة".

كما انتشر على "يوتيوب" مقطع إطفاء الأنوار حداداً على ضحايا الهجوم الإرهابي.

ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل إلى المتهم برينتون تارانت، المشتبه به الرئيسي في الهجوم الإرهابي على المسجدين، الجمعة.

وعلى خلفية الحادثة، تعهدت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، بإصلاح قوانين الأسلحة النارية في البلاد.

ومثل المتهم، وهو مواطن أسترالي، أمام محكمة جزئية في كرايست تشرش، وأمرت بحبسه لحين عرضه على المحكمة العليا في 5 أبريل المقبل.

كلمات دالّة

#نيوزيلندا, #برج إيفل, #الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا, #باريس

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