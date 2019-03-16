في سابقة.. شاهد الشرطة الجزائرية تردد شعارات المتظاهرين

بعد انتهاء المظاهرات السلمية التي شهدتها الجزائر يوم الجمعة، والرافضة لقرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتأجيل الانتخابات واستمراره بالحكم حاليا، رصدت كاميرات قناة "الجزائرية 1" مشهدا لافتا نادر الحدوث.

أعيرة في الهواء وهتافات للجزائر أطلقها أعوان حفظ النظام في الجزائر الذين جابوا الشوارع مرددين شعارات موالية لوطنهم، فيما علت زغاريد النسوة ممن وجدن في المكان إلى جانب إطلاق أبواق السيارات ابتهاجا.

وطيلة الأسابيع الماضية، كان الجزائريون يخرجون في مظاهرات ومسيرات يوميا للمطالبة بتغيير النظام، وفي كل جمعة يسير ملايين الجزائريين في كبريات المدن بطريقة سلمية أثارت إعجاب الجميع سواء داخل الجزائر أو خارجها.