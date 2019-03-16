"حمار" يشعل غضباً على حماس..  بسبب جمرك

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل، مواطناً غزياً فقيراً طفح به الكيل، حيث تطالبه حكومة حماس بدفع 500 شيكل، أي ما يعادل 140 دولاراً، جمركاً على حمار مستورد.

وأطلق الفلسطينيون في غزة حراكاً شعبياً سلمياً للمطالبة بتوفير فرص عمل وإزالة الضرائب وتحقيق الحياة الاقتصادية الجيدة، والخروج من الأزمات السياسية والإنسانية على حد سواء.

موضوع يهمك تجمع مئات الفلسطينيين في غزة، الجمعة، لليوم الثاني، احتجاجاً على قيام حركة حماس بزيادة الضرائب، الأمر الذي جعل الحياة... ضغوط فلسطينية على حماس لوقف "إجراءاتها القمعية" العرب و العالم

لكن أجهزة حماس الأمنية، التي تسيطر على قطاع غزة، قابلت الحراك بالاعتداء، والاعتقال، وتفريق الجماهير باستخدام الرصاص، في عدد من المناطق من محافظات قطاع غزة.

ووصفت منظمة العفو الدولية، الاعتداءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، على المتظاهرين في غزة بـ"الشرسة"، معتبرة أن من حق المتظاهرين، والحراك الشعبي، المطالبة بظروف اقتصادية ومعيشية أفضل.

وأضافت المنظمة أن الفلسطينيين الذين يتم قمعهم بشكل اعتيادي على أيدي الاحتلال الإسرائيلي يجب ألا يتعرضوا إلى الوحشية والقمع من قبل حماس.