ديك في منتهى الإتيكيت.. أوقف حركة السير لتمرّ الدجاجات!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفاً لديك رومي، يولي أهمية قصوى لقواعد الأمن والسلامة، إذ تقدم سرب من حوالي 12 دجاجة رومية ليوقف حركة المرور وتأمين عبورها بسلام، ثم تحرك في حالة زهو منقطع النظير بعد إتمام المهمة بنجاح.

وكان ذلك على أحد طرق ولاية نيوهامبشير الواقعة في منطقة نيو إنغلاند شمال شرقي الولايات المتحدة.

ويتواجد الدجاج الرومي أو الحبش، والذي يُطلق على ذكره ديك رومي والأنثى دجاجة رومية، في البرية شمال ووسط أميركا، كما يتم تربيته في حقول كبيرة بأعداد تقدر بحوالي 250 مليون ديك ودجاجة من أجل لحومها أساساً، بالإضافة إلى بيضها الكبير.

كما يطير الديك الرومي لمسافات قصيرة، ويشتهر الدجاج الرومي بصفة عامة بأنه ذكي وحساس واجتماعي إلى حد كبير، حيث يحرص على الروابط الاجتماعية ورعاية كافة أعضاء السرب، ويتميز بحنيته الفائقة.