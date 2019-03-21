صورة سعودية تغزو مواقع التواصل.. "تخرجت بنتي الدكتورة"

لم يتمالك أب نفسه في التعبير عن فرحته بتخرج ابنته في كلية الطب بجامعة الملك فيصل بالأحساء، ليرتدي مشلحاً ويمسك بلوحة كتب عليها "تخرجت بنتي الدكتورة"، ويقف أمام قاعة حفل التخرج.

المواطن صالح ناحي الرشيدي عبر في حديثه إلى "العربية.نت" عبر عن بالغ السرور والفرحة حين انتظر خروج ابنته "عائشة" من قاعة حفل التخرج، وقال: "كلي سعادة بتخرج ابنتي، وانتهاء مشوارها العلمي، فهي طموحه وستكمل مسيرتها التعليمية".

وأضاف الرشيدي: "سعادة الآباء والأمهات لا توصف في لحظات تخرج الأبناء، وحين موسم قطاف ثمار التعليم".

فيما عبرت خريجة جامعة الملك فيصل بالإحساء الدكتورة عائشة عن سعادتها بالتخرج، وبتشريف والدها لها بحضوره واحتفائه لها، وسعادته بتخرجها، داعية له بطول العمر.



وقالت: "صورة والدي التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعبر عن مشاعر الأبوة التي يعيشها أبناء هذا الوطن بمناسبة تخرج أبنائهم وبناتهم، وهم يرون أمام أعينهم لحظات القطاف لثمار طال سقياها".