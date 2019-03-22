برج خليفة يتزين بصورة رئيسة وزراء نيوزيلندا "محجبة"

تزين برج خليفة في دبي، بصورة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، يعلوها كلمة "سلام"، في رسالة شكر وتسامح، على تعامل الحكومة النيوزيلندية مع الحادث الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايس تشيرش أثناء صلاة الجمعة الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 50 شخصا وعشرات المصابين.

وجذبت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، أنظار العالم إليها خلال مشاركتها في جنازة ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في بلادها.

وظهرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، اليوم، وسط جموع المشيعين الذين شاركوا المسلمين في صلاة الجمعة الأولى بعد المجزرة بالحجاب، حيث أعلن، الخميس، عن دعوة عامة للنيوزيلنديين، لارتداء الحجاب الجمعة، لإظهار التضامن مع المسلمين.

ورُفع الأذان في أرجاء نيوزيلندا، الجمعة، في إجراء استثنائي أعقبه الوقوف دقيقتي صمت في ذكرى مرور أسبوع على مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش، التي أودت بحياة أكثر من 50 مصليا.

ومع إذاعة الأذان في أرجاء البلاد، وقف الآلاف من بينهم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن والناجون المصابون، في حديقة قبالة المسجد الذي بدأت فيه المذبحة المروعة.