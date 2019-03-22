شاهد.. طعن كاهن بسلاح أبيض خلال قداس في مونتريال

تعرض كاهن للطعن، الجمعة، أثناء القداس في كنيسة سان جوزيف في مونتريال، حسب ما ذكرت الشرطة، مؤكدة القبض على الجاني وهو رجل أبيض.

وقالت كارولين شيفرفيس، المتحدثة باسم الشرطة في مونتريال: "اعتقلت الشرطة المشتبه به، وتم نقله إلى مركز الاحتجاز، حيث سيخضع للتحقيق".

وأصيب الكاهن بجروح طفيفة في الجزء العلوي من جسده ونقل إلى المستشفى لكن "حياته ليست في خطر"، حسب قولها.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة: "تفيد أقوال الشهود أن الكاهن كان يحتفل بالقداس، وفجأة توجه المشتبه به نحوه واعتدى عليه بسلاح أبيض".

ومن جانبها، أوضحت سيلين باربو المتحدثة باسم الكنيسة الكاثوليكية، إحدى أهم الكنائس في كندا، أن الكاهن المعتدى عليه هو الأب كلود غرو.

وتعرض الكاهن للاعتداء خلال قداس الساعة الثامنة والنصف، الذي يبث مباشرة على شبكة الإنترنت، وكان يحضره حوالي 50 شخصا، كما أفادت الشهادات الأولية.

وذكرت المتحدثة أن حراس الكنيسة كانوا قد سيطروا على المعتدي عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث.

وأفادت مشاركة في القداس ردا على أسئلة راديو كندا أن المهاجم رجل "أبيض" و"طويل القامة".

وقالت: "رأيته يستل سكينه ويركض نحو الكاهن. عندما رأيت ذلك، خرجت وأنا أصرخ وتوجهت إلى الخارج لإبلاغ الأجهزة الأمنية. فجاء عناصرها راكضين".

وطوق العديد من سيارات الشرطة على الفور كنيسة سان جوزيف.