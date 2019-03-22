وليد جنبلاط ينعى كلبه: وداعاً حبيبي أوسكار

نعى وليد جنبلاط، أحد أبرز ساسة لبنان، نفوق كلبه "أوسكار" الذي رافقه لوقت طويل.

وأعلن جنبلاط، الجمعة، نفوق "أوسكار" الذي شوهد إلى جواره في أكثر الأحيان، في تغريدة قائلا: "يا أغلى صديق وداعا، يا أغلى رفيق وداعا، يا حبيبي يا أوسكار".

وعلى مدار الأعوام الماضية، رافق "أوسكار" - وهو من نوع "شار بي" - جنبلاط حتى عندما كان يجتمع مع مسؤولين بارزين، سواء في بيته ببيروت أو في قصره الكائن على قمة جبل في قرية المختارة.

وخلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "النهار" عام 2014، قال جنبلاط إنه وكلبه "أوسكار" الذي كان عمره 10 سنوات آنذاك، "يكبران في العمر سويا".