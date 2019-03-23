بالصور.. أكبر سجادة في مكة من مليون زهرة

في منظر بهيج وبأشكال أخذت طابعا هندسيا ونقوشا إسلامية، تمازجت حوله المسطحات الخضراء، وشكلت مليون زهرة متنوعة الأحجام والألوان، هي أكبر سجادة للزهور في مكة المكرمة، وسط مهرجان الزهور الاجتماعي الترفيهي في العاصمة المقدسة.

سجادة الزهور التي بلغت مساحتها 185 مترا طوليا و45 مترا عرضيا، جذبت الزوار من أهالي مكة، والزائرين المعتمرين بالتنسيق مع مؤسسات وشركات العمرة، والذين تهافتوا على التقاط الصور التذكارية، وبثها عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتفاعل زوار المهرجان على الأجنحة الحكومية والخاصة المشاركة، وفعاليات المسرح التفاعلي المصاحبة للمهرجان، واستمتع الأطفال والضيوف من مختلف الأعمار بمحتويات المهرجان.

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "إن مهرجان الزهور يعد الأول من نوعه على مستوى مكة المكرمة، وسط تفاعل الزوار والحضور بشكل لافت، منذ بدء الفعاليات التي تهدف إلى توعية الزوار بأنواع الزهور وأهمية المحافظة عليها، والعناية بالحدائق والمتنزهات والمرافق العامة، وترسيخ السلوكيات السليمة لحماية البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري".

في حين اشتمل المهرجان على فعاليات ترفيهية توعوية متنوعة موجهة للأطفال، ومسابقات على المسرح التفاعلي، وركن خاص للأسر المنتجة، وكذلك رواد الأعمال، إضافة إلى تخصيص مناطق لبيع الوجبات الغذائية وعربات الطعام المتحركة، وركن خاص بالفن التشكيلي بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين السعوديين، ومرافق خدمية متنوعة.