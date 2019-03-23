شاهد الفيديو الذي تسبب في وقف شيرين عن الغناء

تداول رواد مواقع التواصل في مصر الفيديو الذي تسبب في قرار وقف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء وإحالتها للتحقيق.

وظهرت شيرين في الفيديو الذي التقط خلال حفل غنائي لها في مملكة البحرين قبل أيام، وهي تقول: "هنا أتكلم براحتي لأن في مصر ممكن يسجنوني".

وعقب انتشار الفيديو، قررت نقابة الموسيقيين الخميس، وقف شيرين عن الغناء، وإحالتها للتحقيق لما نسب إليها من اتهامات بتوجيه إساءات للدولة المصرية. وحددت نقابة المهن الموسيقية يوم الأربعاء السابع والعشرين من مارس الجاري، موعدا للتحقيق معها.

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كما تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المطربة بالتطاول على مصر، ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.

شيرين ترد: أكاذيب

من جانبها، أكدت شيرين أنها منزعجة من الترويج إلى أنها أساءت إلى مصر، مطالبة جمهورها، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، عدم الالتفات إلى أقوال كاذبة، ومقطوعة من سياقها.

وأضافت أنها تأسف بأن يكون دليل إدانتها مجرد أقوال مرسلة، مضيفة أنها ستظل تغني لإسعاد محبيها، وأنها كلفت محاميها بالتصدي لهواة الصيد في الماء العكر لتكتب لهم الشهرة باقتران اسمهم بها.

كما أكدت رفضها للمزايدة على حبها وولائها لمصر.