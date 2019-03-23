شاهد شاباً مصرياً ينقذ 3 أطفال من الموت حرقاً

جهاد يوسف زكي، شاب مصري تصدر اسمه مواقع التواصل بسبب موقفه البطولي الرائع، حيث تسلق بناية سكنية معرضا نفسه للخطر لإنقاذ 3 أطفال من الموت حرقا داخل شقتهم.

وقال شهود عيان إن الشاب تسلق مواسير الغاز لبناية سكنية تتعرض لحريق في شارع الجمهورية بأرض الجنينة بحي الزاوية الحمراء في العاصمة المصرية #القاهرة، لمساعدة 3 أطفال ظلوا يصرخون في شرفة شقتهم التي اندلعت فيها النيران، وكانوا وحدهم بالمنزل.

وذكر السكان أن الشاب تمكن من إنقاذ الأطفال الثلاثة وسط تصفيق وإشادة الأهالي، الذين حملوه على الأعناق.

وطالب رواد مواقع التواصل، السلطات المصرية بتكريم الشاب لموقفه البطولي وشهامته، ودوره في إنقاذ الأطفال الثلاثة من الموت، ومواجهته خطر الموت حال امتدت النيران إلى مواسير الغاز التي تسلقها بشجاعة.