هذه لقطة لأصيل أثناء إصابته وهروبه من إرهابي نيوزيلندا

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو مدته لحظات يظهر فيه الشاب السعودي أصيل الأنصاري أثناء هروبه من إرهابي المسجد في نيوزلندا.

وأوضح الفيديو اللحظة الذي دخل فيها الإرهابي إلى المسجد وبدأ بإطلاق وابل الرصاص، وأثناء مروره بإحدى الغرف شاهد أصيل يركض بعد أن سمع صوت إطلاق النار فأصابه بطلقة في قدمه، إلا أن أصيل تابع الركض بقدمه المصابة، في حين انشغل الإرهابي بإكمال طريقه نحو باقي غرف المسجد.

شاهد لحظة نجاة الشاب أصيل الأنصاري بأعجوبة من نيران الإرهابي#حادث_نيوزيلندا_الإرهابي pic.twitter.com/5B7GS8zBtX — سمير حامد (@SameerALzehami) March 16, 2019

وكان الشاب السعودي أصيل الأنصاري (19 عاماً) قد غادر المستشفى بنيوزيلندا بعد 72 ساعة من الحادث الإرهابي متوجهاً إلى بيت الأسرة التي احتمى بها بعد خروجه من مسجد النور، وذكر أصيل الذي أصيب أثناء فراره من رصاصات الإرهابي التي أمطر بها المصلين في مدينة كرايست تشرش، أن العملية الجراحية لاستخراج الرصاصة من قدمه التي أجراها منذ أيام تكللت بالنجاح.

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وقال في حديثه لـ"العربية.نت" إن الزيارات مستمرة للاطمئنان عليه من قبل الأصدقاء والسفارة السعودية ومن مواطني نيوزيلندا ومن مختلف الديانات والجنسيات.

وكان أصيل قد أصيب بالهجوم الإرهابي على المسجدين الذي وقع منذ أيام في نيوزيلندا وراح ضحيته أكثر من 50 مصلياً.