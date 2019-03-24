تحدي رقصة المثلث.. "تقليعة" جديدة تجتاح مواقع التواصل

ظهر تحدٍّ جديدٍ باسم "تحدي رقصة المثلث" أو "Triangle Dance Challenge"، وانتشر بشكل كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر"، وهو تحد بدون مخاطر مثل التحديات التي سبقته، مثل تحدي الثلج وتحدي رقصة كيكي وتحدي مومو وتحدي بيرد بوكس، وغيرها من التحديات المضرة، والتي قد تشكل خطراً على حياة الإنسان.

ويعتمد "تحدي رقصة المثلث" على وقوف 3 أشخاص في مقابل بعضهم ووضع أيديهم على أكتاف بعضهم البعض ليكونوا أضلاعا تشبه المثلث، ثم يؤدون رقصة معاً بالقفز فى خط مستقيم إلى منتصف المثلث بالتوالي فيما بينهم دون تغيير الأدوار، بينما يقفز الاثنان الآخران في مكانهما خارج منتصف المثلث.

وانتشرت فيديوهات "تحدي رقصة المثلث" بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تحدى الشباب بعضهم في أداء الرقصة بشكل متقن ودون أن يختل توازنهم، فيما تبادلوا نشر مقاطع الفيديو التي جمعت مئات آلاف الإعجابات وإعادة النشر.

وشمل التحدي أطباء داخل المستشفيات، ولاعبي كرة القدم فى غرف تغيير الملابس ومجموعات شبابية فى المنازل وصالات التدريب وغيرها من الأماكن العامة.