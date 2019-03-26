شاهد ردة فعل والدة صلاح على صورته مع فتاة هندية!

تداول رواد مواقع التواصل بشكل كبير صورة من محادثة على تطبيق "واتساب" نشرها لاعب المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على خاصية "story" على حسابه في "انستغرام".

المحادثة كانت بين صلاح ووالدته، حيث أرسلت هي له صورته أثناء معانقة فتاة هندية له، وهي صورة انتشرت بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء تواجده خلال الأيام الفائتة في "دبي مول" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً للمحادثة قالت والدة صلاح: "إيه ده؟ يانهار أبيض، لو أنا شفت أبوك بيعمل كده هعمله خلع".

ورد صلاح على محادثة والدته بإيماءات مرسومة ضاحكة، دون الكشف عن رده على رسالة والدته.