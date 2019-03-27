اشتباك لبناني سوري على الهواء.. "أنا ما بحكي عن دولتك"

شهدت الشاشة اللبنانية مساء الثلاثاء اشتباكاً كلامياً، بين مغنٍ سوري شهير، وناشط إعلامي ومعد برامج لبناني، مباشرة على الهواء، أما السبب فـ "الجولان المحتل" والنظام السوري!

وفي التفاصيل، استضاف أحد برامج المنوعات اللبنانية المغني السوري علي الديك، وفي معرض تعليقه على سؤال المقدم حول إعلان الرئيس الأميركي سيادة إسرائيل على الجولان، أكد الديك أن الجولان أرض سورية، ولا يمكن للسوريين القبول باحتلالها وتكريس هذا الاحتلال.

فقاطعه، الإعلامي سلام الزعتري، قائلاً: "النظام السوري باع الجولان لإسرائيل منذ زمن بعيد"

ما استفز الديك، فاحتد وراح يرد بشيء من العصبية، وراح يقول بصوت عال: اسمح لي أنا ما بحكي عن دولتك، ما حدا يحكي عن بيي، ودولتي، ممنوع الحكي..."

واستدعى هذا الجو من التوتر، تدخل مقدم البرنامج للتهدئة، في حين انسحب الزعتري من الحلقة بعد رد الضيف.

وعلى إثر هذا التشنج الكلامي، اشتعلت حسابات لبنانية على تويتر بهاشتاغ #سلام_الزعتري، تحية لـ"شجاعته"، في حين تضامن آخرون مع الديك، في تجل واضح لانقسام الساحة اللبنانية بين مؤيد للنظام السوري بشكل عام ومعارض له.

يذكر أن الديك الذي اشتهر باللون الشعبي السوري، لا سيما أغنية "الحاصودي" التي انتشرت بشكل واسع قبل سنوات عديدة، يعد من أكبر المؤيدين للأسد.