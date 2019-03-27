فيديو لطفلة تسقط في فتحة "مجاري" يثير الغضب في مصر

أثار فيديو لطفلة كادت تلقى مصرعها بعد سقوطها في "بالوعة" صرف صحي مفتوحة في مدينة المنصورة شمال العاصمة المصرية القاهرة، غضبا تواصليا.

وكشف الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل، لحظة سقوط الطفلة وتدعى جنة، تبلغ من العمر 7 سنوات كانت في طريقها لدرس خصوصي في مدينة المنصورة في بالوعة صرف صحي غير محكمة الغلق، وسرعان ما تمكن المارة من إنقاذها قبل أن تلقى مصرعها.

وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بضرورة محاسبة المسؤولين الذين تقاعسوا عن إحكام غلق مثل هذه البالوعات، ما يهدد بسقوط ضحايا آخرين.

وقبل أيام التهم أنبوب مياه غير محكم الغلق طفلة سورية تبلغ من العمر 3 سنوات في مدينة نجع حمادي بقنا جنوب البلاد.