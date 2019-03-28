بالصور.. أروع عُرس مصري على قمة سانت كاترين

قرر عروسان مصريان إقامة حفل زفافهما على أعلى قمة جبل في مصر وهو سانت كاترين، في مخاطرة مثيرة، أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل.

وأقام محمد سليم وأسماء محمود حفل زفافهما على قمة جبل سانت كاترين، الذي يقع في جنوب سيناء، وبحضور 20 من المدعوين، وكان السبب هو رغبتهما في أن يشهد المكان الذي جمعهما مع أصدقائهما من هواة التسلق النهاية السعيدة لقصة حبهما.

ويقول المصور يحيى الزيني الذي شجع أصدقاءه على تنفيذ الفكرة والتقط الصور لـ "العربية.نت" إنه ومعه مجموعة من أصدقائه بينهم العروسان كانوا يمارسون دائما هواية تسلق الجبال، ونجحوا قبل ذلك في تسلق أكثر من 15 جبلا في سيناء، مضيفا أنهم خلال حفل الزفاف نجحوا في تسلق جبل سانت كاترين في رحلة استغرقت 11 ساعة وقاموا بالتصوير عقب صعودهم.

وأكد أن جلسة التصوير بدأت الساعة 7 صباحاً وانتهت الساعة التاسعة صباحاً، وسط فرحة العروسين، حيث كانا أول من أقاما حفل زفافهما على قمة هذا الجبل.

وأضاف يحيى أنه اضطر لحمل المعدات الخاصة بالتصوير، التي لا يقل وزنها عن 10 كيلوغرامات، وصعود الجبل بهم، مشيراً إلى أنه رغم الصعوبات والمتاعب التي تعرض لها الأصدقاء والمدعوون، إلا أنهم كانوا سعداء بالرحلة والتجربة المثيرة.