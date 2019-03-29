طريقة مختلفة للاحتجاج.. أبو الفنون حاضر بحراك الجزائر

"أعطني مسرحا وخبزا أعطيك شعبا عظيما" لا يهم من قالها.. الأهم أن العبارة جسدها المتظاهرون الجزائريون في احتجاجاتهم الرافضة لبقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن حوله في سدة الحكم.

حيث نظم فنانون وشباب مسرحية اليوم الجمعة في ساحة الشهداء وسط العاصمة، شخصوا فيها حالة البلاد خلال حكم بوتفليقة، تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد لاقت القطعة المسرحية وإن كانت غير مضبوطة جيدا إخراجيا تفاعلا من طرف بقية المتظاهرين الذين التفوا حول الفنانين الشباب وتابعوا تشخيصهم باهتمام، قبل أن يواصلوا مسيرتهم الاحتجاجية.

واحتشد آلاف الجزائريين بساحة البريد المركزي بقلب الجزائر العاصمة، اليوم الجمعة، ومنهم من قضى الليلة بالمكان، للمشاركة في الجمعة السادسة من الحراك المطالب بالتغيير السياسي والرافض لبقاء بوتفليقة ومن حوله في السلطة.

وتأخذ جمعة اليوم طابعا خاصا بعد تصريحات الفريق أحمد قايد صالح المنادية بتفعيل المادة 102 التي تنظم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.