فيديو طريف لرجل حاول السيطرة على مظلة فطارت به في الهواء

UP, UP AND AWAY: Security video captures the moment a man was briefly whisked away as he tried to stop a patio umbrella from flying off in gusty conditions.



Luckily, the man was not seriously injured. https://t.co/sRfQNrl9UL pic.twitter.com/D4KSuSoFfc — ABC News (@ABC) March 29, 2019

أظهرت كاميرا مراقبة، مثبتة بالشارع، لحظة محاولة أحد الرجال، بمساعدة آخرين، تثبيت مظلة كبيرة تحركت بسبب الرياح القوية.

فوقف الرجل على القاعدة المعدنية للمظلة لمنعها من الطيران، إلا أن شدة الرياح دفعت المظلة للصعود لأعلى حاملة الرجل معها.

وبحسب ما ورد في صحيفة "إندبندنت Independent" البريطانية، الحادث وقع في تركيا، مضيفة أن الرجل لم يصب بسوء لأنه تدارك الأمر سريعاً وقفز من قاعدة المظلة قبل أن ترتفع به إلى علو أكبر.