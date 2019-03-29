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فيديو طريف لرجل حاول السيطرة على مظلة فطارت به في الهواء

المصدر: العربية.نت
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أظهرت كاميرا مراقبة، مثبتة بالشارع، لحظة محاولة أحد الرجال، بمساعدة آخرين، تثبيت مظلة كبيرة تحركت بسبب الرياح القوية.

فوقف الرجل على القاعدة المعدنية للمظلة لمنعها من الطيران، إلا أن شدة الرياح دفعت المظلة للصعود لأعلى حاملة الرجل معها.

وبحسب ما ورد في صحيفة "إندبندنت Independent" البريطانية، الحادث وقع في تركيا، مضيفة أن الرجل لم يصب بسوء لأنه تدارك الأمر سريعاً وقفز من قاعدة المظلة قبل أن ترتفع به إلى علو أكبر.

كلمات دالّة

#شدة الرياح, #عواصف

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