مشهد يحبس الأنفاس.. سائق ينجو بأعجوبة بعد "سحق" سيارته

يقول مثل شعبي دارج بمصر "أعطني العمر وارمني في البحر"، أي أنه طالما مازال في العمر بقية، فسوف ينجو الشخص من الأهوال.

وخير مثال على صدق هذه المقولة ما التقطته كاميرا مراقبة مثبتة بإحدى الطرق السريعة في الصين، حيث التقطت مشهدا يحبس الأنفاس، يُظهر شاحنة تسحق سيارة كهربائية وقفت على جانب الطريق (ربما بسبب نفاد الشحن أو عطل ما)، بينما كان السائق خارجها، حيث عبر الحاجز المعدني ليجري مكالمة (ربما لطلب المساعدة من الشرطة).

إلا أنه خلال لحظات قصيرة مرت شاحنة بالطريق فسحقت السيارة، بينما سقط الشاب أرضاً خلف السياج من شدة الاصطدام، حيث نجا بأعجوبة من موت محقق، بينما أظهرت الصور فيما بعد انقلاب الشاحنة على جانب الطريق.