بعد سقوطه على المسرح.. ابنة الرويشد تغرد عن حالته

غردت أسيل ابنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد عن حالة والدها، وطمأنت جمهوره على صحته، حيث كتبت على صفحتها على "تويتر": "شكرا لكم من القلب لكل من سأل عن والدي الغالي، فهو بصحة وعافية لا أراكم الله مكروها بعزيز".

وتعرض الرويشد للسقوط على خشبة المسرح، مساء أمس، خلال إحياء حفل بمركز جابر الأحمد الثقافي، نتيجة لتعثره حيث أصيب إصابة خفيفة في الكتف، وتم نقله إلى المستشفى. وعقب الحادث نشر حساب المركز تغريدة أعرب فيها القائمون على المركز عن أسفهم، وطمأنوا الجمهور بأن الفنان بصحة وعافية.

كما غرد عدد كبير من الفنانين العرب والخليجيين ومئات المعجبين تضامناً مع الفنان عبد الله الرويشد، وعلى رأسهم أحلام ونبيل شعيل وعبادي الجوهر وحسين الجسمي وبلقيس وأصالة.