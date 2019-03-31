فيديو من تركيا لاعتداء في الشارع على محجبتين

في بلاد رجب طيب أردوغان، اعتدت تركية شقراء، باللسان واليدين معا على فتاتين، ساءها أن تراهما تضعان الحجاب في جادة "مافي" بمدينة "أضنة" في الجنوب التركي، فسبتهما Zübeyde G بعبارة بذيئة وهما خارجتان الأربعاء الماضي من إحدى المدارس، ولما استدارت إحداهن، وهي Yaren Demir البالغة 19 سنة، وسألتها بعبارة "عفوا، ماذا قلت؟" واصلت هجومها عليها وعلى زميلتها Sümeyye Öztekin'e الأكبر سنا منها بعام، وحاولت نزع حجابها عنوة، وفق ما ألمت به "العربية.نت" مترجما من بعض وسائل الإعلام التركية، ومنها موقع صحيفة "يني شفق" كما موقع Haberler الإخباري، الناشر أيضاً فيديو صورت مشاهده كاميرات للمراقبة العامة في المكان.

من لقطات الفيديو المعروض أدناه، نلاحظ بوضوح أن "زبيدة" الشقراء، متأبطة شراً بالمحجبتين، وتنوي القيام بمزيد من الأذى، وتتعمد الإمساك بيارن دمير، وكأنها تقول لها: "انزعي هذا الحجاب عن رأسك" وتحاول ربما شدها من شعرها واستدراجها الى شجار علني بالأيدي، ولولا قيام اثنين من المارة بالتدخل وإبعادها عنهما، لربما نجحت في ما كانت تنويه، يثبت ذلك إصرارها على متابعة الاعتداء بعد أن تركت الشابين وعادت إلى حيث كانت المحجبتان تتصلان بمن يمكنه مساعدتهما عليها.

ثم اتضح أن من اتصلت به يارن، هو والدها أحمد دمير الذي أقبل إلى المكان ووصل ليجد أن المعتدية لاذت بالفرار، فرافق ابنته وزميلتها إلى مخفر للشرطة، حيث قدم الجميع شكوى، ورد فيها أن "الشقراء ملونة العينين، عمرها بين 35 إلى 40 سنة، ووجهت إلينا المهانة واللعنات" وفق تعبير يارن. أما والدها فورد في الشكوى أنه قال: "الاعتداء على الحجاب، اعتداء على الإسلام" فيما لم يرد أي قول للمعتدى عليها سمية.