ضجة في بغداد.. حفل راقص على "نصب الشهيد"

ضجت مواقع التواصل العراقية، الأحد، بموجة غضب إثر انتشار مقاطع فيديو لحفل غنائي أقيم في موقع "نصب الشهيد" شرقي بغداد.

وانتقد العديد من العراقيين ما اعتبروه إهانة لرموز وطنية سقطوا دفاعاً عن البلد في الحرب الإيرانية العراقية.

كما تساءل البعض: ألم تر المراجع المعنية في السلطة غير هذا الموقع لإقامة حفل غنائي؟.

لم ارى ابدا طبقة سياسية تهين رموزها الوطنية بالشكل الذي يحدث في #العراق، كل شيئ يتوقع منها، اما اقامة حفل غنائي راقص في #نصب_الشهيد_العراقي فهي قمة الوقاحات، ياترى ماذا ينتظر منهم بعد، حتى الشهداء لم يسلموا من دونيتكم. — Firas Elias🇮🇶 (@FirasElias8) March 31, 2019

وأظهرت المقاطع المتداولة مغنية شابة تعتلي منصة أقيمت في موقع النصب التذكاري، يرافقها عدد من العازفين.

مؤسسة الشهداء توضح

في المقابل، أصدرت مؤسسة الشهداء العراقية بياناً أوضحت فيه ما جرى، معترفة بصحة المقطع الغنائي ومؤكدة أن الشركة الراعية للحفل لم تلتزم بالشروط التي تم الاتفاق عليها.

وأوضحت أن شركة "نحو الأفق" قامت بتقديم طلب لإجراء نشاط ثقافي داخل نصب الشهيد، وتم شرح تفاصيل النشاط، ووافقت المؤسسة على إجرائه بعد أن اطلعت على جميع فقراته التي لم تتضمن الغناء. لكن الشركة لم تلتزم بفقرات نشاطها، إذ قامت فتاة وبشكل عفوي بالغناء. وأضافت أن الموظف المسؤول قام بتنبيه القائم على النشاط، وعلى إثر ذلك تم إيقاف المطربة عن الغناء وبشكل فوري.

نصب الشهيد:هو أحد أهم المعالم التي تقع في الجهة الشرقية من مدينة بغداد،من تصميم الفنان العراقي العالمي الراحل اسماعيل فتاح الترك ويُعبِّر هذا النصب التذكاري عن الشهداء العراقيين الذين ضحوا بدمائهم الزكية الخالدة فمن واجبنا تخليدهم والحفاظ على تضحياتهم الطاهرة وليس للغناء والرقص! pic.twitter.com/LZdLuXfDbF — Firas W. Alsarray ⭕️ (@firasalsarrai) March 31, 2019

كما أشارت إلى أن نصب الشهيد معلم حضاري وثقافي ينتمي لكل العراقيين، وأن المؤسسة تستقبل كل الضيوف والزوار الذين يلتزمون بقواعد احترام المكان التي تتضمن عددا من الفقرات التي يوقع عليها كل من يريد إجراء أي نشاط داخل موقع نصب الشهيد ويتعرض المخالف للمحاسبة القانونية وفق ما تنص عليه لائحة السلوك.

وأضافت أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي ، ليس أكثر من مقاطع فيديو مركبة بالشكل الذي يراد منه الإساءة لكيان مؤسسة الشهداء والعاملين فيها.