بشكل مفاجئ.. صورة محمد صلاح تزين حساب تويتر الرسمي

تفاجأ العديد من المغردين الاثنين بصورة اللاعب المصري، ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح على حساب "تويتر" الرسمي، فهبت موجة من التساؤلات عن الأسباب.

ليتبين لاحقاً أن تويتر أطلق قبل يومين تحدي "جرأة أم حقيقة" Dare or Truth، طالباً من متابعيه أن يختاروا خيارا من الاثنين.

فما كان من أحد مشجعي نادي ليفربول إلا أن اختار الجرأة، عندها طلب منه الموقع أن يضع صورة نادي إيفرتون، المنافس القديم لليفربول على حسابه الرسمي، دليلاً على شجاعته.

وحين أبدى المغرد استعداده لذلك، استنفر ليفربول محاولاً إقناعه بالعكس، لكن المشجع الوفي رد معتذراً، وكتب قائلاً: "أعتذر، لكنني اخترت الشجاعة، ليفربول سيظل دوما حبي الأوحد"

وبعد أن غير فعلاً الصورة واضعاً صورة إيفرتون، تلقف تويتر تلك المبادرة، ونشر على حسابه صورة لمحمد صلاح محتفلاً مع زملائه، تحية للمشجع الصادق والشجاع!