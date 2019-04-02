حساب انستغرام موحد لهاري وميغان.. مستقل عن "وليام وكيت"

أنشأ الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، اللذان ينتظران قدوم أول مولود لهما هذا الربيع، حسابهما الرسمي "الموحد" على إنستغرام اليوم الثلاثاء باسم "ساسكس رويال".

وكان الزوجان ينشران صورهما في الماضي عبر حساب يديره قصر كينزنغتون الذي ينشر أيضاً صورا عن أنشطة أخيه الأكبر الأمير وليام وعائلته.

وأُعلن الشهر الماضي انتقال سكن الزوجين هاري وميغان من لندن إلى فروجمور كوتيدج في وندسور غربي العاصمة.

موضوع يهمك تفاجأ العديد من المغردين الاثنين بصورة اللاعب المصري، ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح على حساب "تويتر"... بشكل مفاجئ.. صورة محمد صلاح تزين حساب تويتر الرسمي سوشيال ميديا

ومع أول صورة نشراها على الحساب الجديد، كتب الزوجان هذا التعليق: "مرحبا بكم في حسابنا الرسمي على انستغرام. نتطلع لأن نشارككم الأنشطة التي تحفزنا والقضايا التي ندعمها والإعلانات المهمة وفرصة تسليط الضوء على موضوعات رئيسية".

ومع هذه الصور نشر الثنائي ألبوم صور لعدة أنشطة خاضوها سوياً أو بشكل انفرادي، ولصور التقطوها خلال سفراتهم المتعددة.