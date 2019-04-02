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شاهد أفعى ماكرة تستحق "أوسكار" في التمثيل!

المصدر: دبي - العربية.نت
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تداول مغردون على "تويتر" فيديو طريفا لأفعى "ولا أغرب"، تظاهرت بالموت عند لمسها.

وفي التفاصيل، بحسب الفيديو الذي نشره حساب ناشيونال جيوغرافيك على تويتر، تظاهرت أفعى "أنف الخنزير" بالموت، مخرجة رائحة كريهة من جسدها، في عملية إيحاء "للغريب" المهاجم بأنها ميتة.

يذكر أن تلك الأفعى تعتبر من الأفاعي غير السامة، وتستخدم الرائحة الكريهة كوسيلة دفاعية إذا أحست بالخطر لكي تنجو بحياتها.

ويستوطن هذا النوع من الأفاعي في أميركا الشمالية، ويعتبر من الزواحف "الذكية الماكرة"!

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