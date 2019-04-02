شاهد أفعى ماكرة تستحق "أوسكار" في التمثيل!

تداول مغردون على "تويتر" فيديو طريفا لأفعى "ولا أغرب"، تظاهرت بالموت عند لمسها.

وفي التفاصيل، بحسب الفيديو الذي نشره حساب ناشيونال جيوغرافيك على تويتر، تظاهرت أفعى "أنف الخنزير" بالموت، مخرجة رائحة كريهة من جسدها، في عملية إيحاء "للغريب" المهاجم بأنها ميتة.

أفعى ماكرة تستحق "أوسكار" بالتمثيل!

إذ تتظاهر أفعى "أنف الخنزير" بالموت وتقوم بإخراج رائحة كريهة من جسدها كوسيلة دفاعية إذا أحست بالخطر لكي تنجو بحياتها، تعتبر من الأفاعي الغير سامة وتستوطن #أميركا الشمالية

الفيديو: Emma A Browning pic.twitter.com/1tzA8Pj2p0 — ناشيونال جيوغرافيك (@NatGeoMagArab) April 1, 2019

يذكر أن تلك الأفعى تعتبر من الأفاعي غير السامة، وتستخدم الرائحة الكريهة كوسيلة دفاعية إذا أحست بالخطر لكي تنجو بحياتها.

ويستوطن هذا النوع من الأفاعي في أميركا الشمالية، ويعتبر من الزواحف "الذكية الماكرة"!