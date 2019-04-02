فيديو لا يصدق لشاب عراقي يدخل السيول بسيارته

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بفيديو تم تصويره من قبل أحد الواقفين قرب جسر في قضاء كفري التابع لمحافظة السليمانية.

وأظهر الفيديو سائقاً يغامر بنفسه، ويدخل بسيارته في مياه السيول التي أغرقت المدينة من أجل إنقاذ عالقين تحت الجسر، إلا أن قوة المياه دفعت سيارته باتجاه أعمدة الجسر، فعلقت هناك.

عندها خرج الشاب المغامر منها، وبدأ بمساعدة العالقين، وانتشالهم من المياه، ورفعهم نحو الناس الذين تجمهروا أعلى الجسر.

وتفاعل العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الشاب الذي أبدى شجاعة لا مثيل لها.

يذكر أن سيول الأمطار ضربت خلال الأيام المنصرمة العديد من المناطق والمحافظات العراقية ما تسبب بجريان مياه الأودية والأنهار بشكل جارف.