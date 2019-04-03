الرويشد يطل على جمهوره بفيديو بعد سقوطه على المسرح

طمأن الفنان الكويتي عبد الله الرويشد في مقطع فيديو جديد جمهوره بعد حادثة سقوطه على خشبة المسرح، أثناء حفلته التي أحياها في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت.

قدر الله وماشاء فعل

الحمدلله

احبكم واموت عليكم

مشكورين ❤

.

.#عبدالله_الرويشد pic.twitter.com/cTHOZYFvlu — عبدالله الرويشد (@ruwaishid_com) ٢ أبريل ٢٠١٩

وشكر الرويشد في مقطع الفيديو الذي بثه عبر حسابه الشخصي، جمهوره وأصدقاءه الذين اطمأنوا عليه بعد الحادثة.

وقال الرويشد "شكرا حبايبي ما قصرتوا، سؤالكم فوق راسي، انتو قلبي وكل ما فيه، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله، أحبكم وأموت عليكم، مشكورين".

وكان الرويشد قد تعثر أثناء الغناء وسقط أرضاً، خلال إحيائه حفلاً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، مما أدى إلى كسر في إحدى ذراعيه نتيجة السقوط.