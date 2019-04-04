إنستغرام يدخل هاري وميغن موسوعة غينس

حطّم الحساب الجديد على "إنستغرام" للأمير هاري وزوجته ميغن الرقم القياسي لكونه الحساب الذي يبلغ عتبة المليون متتبّع في أقصر مدة، بحسب ما أعلنت مجموعة "غينيس" للأرقام القياسية الأربعاء.

وقد تخطّى حساب دوق ودوقة ساسكس الذي أطلق الثلاثاء تحت اسم "ساسكس رويال" هذه العتبة الرمزية خلال 5 ساعات و45 دقيقة.

وكان الرقم القياسي السابق في هذا الصدد من نصيب مغني الكاي بوب الكوري الجنوبي كانغ دانيال الذي بلغ مجموع متتبعي حسابه المليون في 11 ساعة و36 دقيقة. وكان فنان البوب قد حطّم بدوره الرقم القياسي المسجّل لحساب البابا فرنسيس (12 ساعة)، بحسب موسوعة "غينيس".

وكتب هاري وميغن في المنشور الأوّل المعروض على حسابهما والمرفق بسلسلة من صور الزوجين "أهلا بكم في حسابنا الرسمي على إنستغرام حيث يسعدنا أن نتشارك معكم المهمات التي تحمّسنا والقضايا التي نؤيّدها والإعلانات المهمة التي تعنينا".

وكانت الصفحة تضمّ حتّى الأربعاء 2,7 مليون متتبّع.

وتشكّل هذه المبادرة عودة لميغن إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الممثلة الأميركية سابقا قد أغلقت مدوّنتها "ذي تيغ" وحسابها على "إنستغرام" قبل زواجها هاري في أيار/مايو 2018.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من ولادة الطفل الأول للزوجين.