فيديو طريف.. "لتظل بخير بالمثلث حذر الغير"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشره حساب "غرفة التحكّم المروري" في لبنان عبر "تويتر"، يظهر فيه مواطن يقف على سطح سيارته المعطلة المركنة على يمين طريق مزدحم بالسيارات المسرعة، وهو يلوح للسائقين الآخرين بضرورة الابتعاد عن السيارة.

كرمال تضل بخير..

بالمثلث حذر الغير

لسلامتك استعمل مثلث التحذير⚠⚠ pic.twitter.com/zedyXCuyNH — التحكم المروري (@tmclebanon) April 5, 2019

وطلبت "غرفة التحكم" في منشورها من المواطنين استعمال مثلث التحذير "فلاشر" بمثل هذه المواقف حفاظاً على سلامتهم.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة: "كرمال تضل بخير.. بالمثلّث حذّر الغير.. لسلامتك استعمل مثلث التحذير".