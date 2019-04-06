فيديو يخطف الأنفاس.. لحظة انقضاض أسد على مدربه

عاش جمهور سيرك في أوكرانيا لحظات مرعبة، حين انقض أسد مروض على مدربه.

وأوضح فيديو تم تداوله على مواقع التواصل مدرباً يقدم لوحة استعراضية برفقة عدد من الأسود.

إلا أن لحظة "جهنمية" عصفت بأحد الأسود على ما يبدو، فقفز مهاجماً مروضه، لتتعالى صيحات الرعب من قبل الحضور.

لكن المدرب المتمرس لم يتراجع أو يهرب على الرغم من أن الحيوان المفترس غرز أنيابه في جسده وجرحت مخالبه يده وساقه، بل هب مدافعاً عن نفسه، ومحاولاً من جديد السيطرة على الأسد.

عندها قرر الأسد التراجع، مغادرا حلبة السيرك إلى القفص، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

وظهر المدرب لاحقاً في مقطع فيديو سجله عقب الحادثة، ليؤكد للجميع أنه بخير، وأن الخطأ لم يقع من الأسد، وأنه واثق تماما بأن الأسد الذي دربه منذ الصغر لم يكن ليقتله في أرض الحلبة.