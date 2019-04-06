"فرخ البط عوام".. شاهد ابن كريستيانو يتفوق على والده

نشر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر من داخل منزله.

يظهر في الفيديو رونالدو مع ابنه تياغو وهما يلعبان الكرة، توضح اللقطات طفل رونالدو هو يركل الكرة التي أرسلها له والده، ثم يعاود رونالدو الكرة ويعيد الكرة للطفل الذي سرعان ما يحاول تقليد حركات والده أثناء اللعب بالعودة قليلا إلى الوراء ومن ثم ركل الكرة من جديد.

Blessed house ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/7rStFA7DLt — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) ٥ أبريل ٢٠١٩

في الفيديو أيضا تظهر طفلة، من المفترض أنها إيفا توأم تياغو ابن رونالدو وهي تلهو بألعاب أخرى موجودة في الغرفة متجاهلة "المباراة" القائمة وراءه.

كريستيانو رونالدو لديه طفلة واحدة من صديقته جورجينا رودريجيز، هي رابع أطفاله بعد كريستيانو جونيور والتوأم تياغو وإيفا.

وتعد جورجينا أول أم معروفة لأبناء رونالدو، حيث إنه أنجب ابنه كريستيانو جونيور وتوأمه الولد والبنت تياغو وإيفا من سيدتين لم يكشف عن هويتهما أبدا.