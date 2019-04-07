شاهد.. جثّة داخل مرحاض بمستشفى جزائري والسلطات تحقق

فتحت السلطات الجزائرية تحقيقا عاجلا في حادثة رمي جثة شيخ داخل مرحاض بمستشفى تيزي وزو، شمال البلاد.

جاء ذلك بعد تداول مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لجثة شيخ عثر عليها داخل دورة المياه، حيث ظهر أحد المواطنين الذي يبدو أنه من عائلة الرجل الميّت، يصرخ في وجه موظفي المستشفى، وينتقد تعاملهم غير الإنساني مع الجثّة، برميها داخل المرحاض، عوض وضعها في مصلحة حفظ الجثث.

وفي تفاصيل الحادثة، قالت صحيفة النهار الجزائرية إن الموظفين في المستشفى، ألقوا الجثة داخل المرحاض، بعد أن رفض الأطباء التوقيع على شهادة وفاته، التي تعدّ شرطا أساسيا لنقل الميت إلى مصلحة حفظ الجثث.

وأوضح المصدر نفسه أنه عندما توفي الرجل المسن صباح السبت، توجه ممرض إلى الأطباء الموجودين في قسم الطوارئ لتوقيع شهادة وفاته، إلا أنهم رفضوا جميعا توقيعها، مما اضطره إلى وضع الجثة في مرحاض قسم الطوارئ، مشيرة إلى أنّ أحد المواطنين الذين قصدوا المرحاض تفاجأ بوجود الجثة، وأبلغ الموظفين، في حين انتابت أهله الصدمة من جراء هذا التصرف الذي أثار حفيظة الكثيرين.

وقال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إنّه "تمّ إفادة لجنة تحقيق إلى المستشفى من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبة كل من تقاعس في أداء عمله"، مضيفا أنّ مثل هذه التصرّفات "غير مسموحة"، لأن هدف المسؤولين عن القطاع الصحّي هو "التكفلّ بالمريض واحترام الموتى".