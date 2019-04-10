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شاهد.. فأر "يتمختر" داخل طبق حلويات بمخبز في عُمان

المصدر: دبي - العربية نت
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وثقت كاميرا شاب عُماني وجود فأر يتجول في طبق حلويات موجود على طاولة العرض في إحدى المخابز في عُمان.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع الفيديو، الذي نشره الشاب على حسابه في تويتر.

يظهر الفيديو فأرا وهو يتجول داخل الطبق المملوء بقطع الحلوى، رغم أنه مغلف بالنايلون، ومن حول الطبق أطباق أخرى معروض.

الشاب يوجه عدسته على الفأر، ومن ثم يـأخذ لقطة بعيدة للمخبز بشكل عام وكل ما وجد بداخله.

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#وسائل التواصل, #تويتر, #الفيديو

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