شاهد.. فأر "يتمختر" داخل طبق حلويات بمخبز في عُمان

وثقت كاميرا شاب عُماني وجود فأر يتجول في طبق حلويات موجود على طاولة العرض في إحدى المخابز في عُمان.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع الفيديو، الذي نشره الشاب على حسابه في تويتر.

فيديو

مواطن عُماني يوثق بكاميرا جواله وجود «فأر» في أحد المخابز بـ #عُمان. pic.twitter.com/9sPh5k5hlP — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 10, 2019

يظهر الفيديو فأرا وهو يتجول داخل الطبق المملوء بقطع الحلوى، رغم أنه مغلف بالنايلون، ومن حول الطبق أطباق أخرى معروض.

الشاب يوجه عدسته على الفأر، ومن ثم يـأخذ لقطة بعيدة للمخبز بشكل عام وكل ما وجد بداخله.