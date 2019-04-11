فيديو لمبارك يتحدث فيه عن "خطر مدمر"!

نشر علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك فيديو لوالده، يتحدث فيه لقناة أميركية خلال فترة حكمه عن "سلاح أكثر خطرا وتدميرا" على العالم.

وتطرق مبارك في الفيديو الذي نشر الأربعاء على تويتر إلى خطر الجماعات الإرهابية المنتشرة في كل مكان، وخاصة في أفغانستان وإيران والسودان، وحتى في الولايات المتحدة ومصر والجزائر، مشيراً إلى أن تلك الجماعات ستكون أشد خطراً من نقص المياه، وستكون السلاح الأكثر تدميراً في العالم.

كما أشار إلى أنه حذر مرارا وتكرارا من خطر الإرهاب على دول العالم، إلا أن الأمر لم يؤخذ على محمل الجد.

يذكر أن نشر علاء للفيديو أتى بعد يوم على مقتل 7 أشخاص وإصابة 26 آخرين، في تفجير انتحاري نفذه طفل يبلغ من العمر 15 عاماً بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.