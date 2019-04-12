أنشودة عنصرية ضد صلاح.. وتشيلسي يعاقب المسيئين

خرج مشجعو نادي تشيلسي عن النص بتأليف أنشودة عنصرية ضد نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك قبيل مباراة تشيلسي ضد سلافا براغ التشيكي في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، والتي انتهت بتقدم تشيلسي بهدف للاشيء.

Chelsea fans singing "Salah is a bomber". Wouldn't expect anything else from that disgusting fanbase pic.twitter.com/kk9dgiJwXu — 🆗️ (@kexxc) April 11, 2019

وظهر بعض مشجعي تشيلسي في مقطع فيديو، وهم يهتفون بشكل عنصري ضد نجم فريقهم السابق والحالي لنادي ليفربول، واصفين إياه بـ"المفجر".

إلا أن نادي تشيلسي منع 3 مشجعين من حضور مباراة سلافيا براغ، الخميس، بعد التعرف عليهم من بين الـ6 مشجعين الذين ظهروا في الفيديو المسيء لصلاح.

من جانبه، أصدر نادي ليفربول بياناً رسمياً استنكر فيه الفيديو المسيء ضد صلاح، وشكر نادي تشيلسي بعد اتخاذ إجراءات صارمة بشكل سريع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صلاح للعنصرية هذا الموسم، فقد كان ضحية لنوع آخر من العنصرية في فبراير الماضي، بإطلاق مشجعي وستهام يونايتد عبارات مهينة ضده، وذلك خلال مباراة جمعت ليفربول ومضيفه وستهام لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن ليفربول سيستضيف الأحد المقبل نادي تشيلسي في مباراة حامية الوطيس لحساب الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.