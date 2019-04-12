صورة العسكري السوداني "الجياشي" وابنه الثائر تشعل التواصل

انتشرت صور مؤثرة من الحراك السوداني الذي تكلل بالنجاح، بعد انحياز الجيش للشعب وخلع الرئيس عمر البشير.

ولاقت صورة العسكري السوداني "الجياشي" تفاعلا كبيرا عندما التقى ابنه "الثائر" في غمرة الاحتجاجات بين المتظاهرين ليحضنه في صورة تعبر عن فرحة الشعب والجيش بنجاح ثورتهم ووصولها لأهدافها.

وكان التلفزيون السوداني الرسمي قد أعلن أنّ وزير الدفاع عوض بن عوف أدّى مساء الخميس القسم "رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي" الذي شكّله الجيش إثر إطاحته بالرئيس عمر البشير بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه.

وقال التلفزيون إنّ "الفريق أول الركن عوض محمد أحمد بن عوف أدّى القسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي". وأضاف "الفريق كمال عبد المعروف الماحي أدى القسم نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي".

وعرض التلفزيون لقطات للجنرالين وهما يؤدّيان القسم.

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن الخميس، اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.

وقرر وزير الدفاع تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين.

وأعلن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجول اعتبارا من الـ 10 مساء لمدة أشهر، مع إغلاق الأجواء لمدة 24 ساعة.

وقرر حل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني وحكام الولايات ومجالسها التشريعية.