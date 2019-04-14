فيديو لأغنام نافقة في نجران.. و"القاتل" كلاب مفترسة

انتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر عدداً من الأغنام النافقة، بعد أن نشر مواطن سعوي على حسابه على سناب تشات مقطعاً مصوراً يشكو فيه نفوق أغنامه في إحدى المزارع بشرق نجران بعد مهاجمتها من قبل كلاب مفترسة.

فيديو

مواطن في #نجران يوثق نفوق عدد من أغنامه هاجمتها كلاب ضاله ..

حيث أصبحت ظاهرة الكلاب الضاله منتشره في منطقة نجران بشكل كبير حتى وسط المدينه والأسواق

ومطالبات للجهات المعنيه بتحمل مسئوليتها في التخلص منها pic.twitter.com/hRxZUSgrdT — خط الأخبار (@news_ln) April 13, 2019

وعلق بعض المغردين السعوديين على الفيديو مستبعدين أن تكون كلاب هي التي هاجمت الأغنام، مما أدى إلى مقتلها، مرجحين أن يكون المهاجم ذئباً.

وناشد العديد من المغردين الجهات المعنية إيجاد حلول لهذه المشكلة حفاظاً على أرواح الناس، وحماية المواشي، لافتين إلى أن وجود الكلاب الضالة بصورة مستمرة أصبح ظاهرة خطيرة، تثير الذعر.