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فيديو لأغنام نافقة في نجران.. و"القاتل" كلاب مفترسة

المصدر: دبي - العربية.نت
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انتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر عدداً من الأغنام النافقة، بعد أن نشر مواطن سعوي على حسابه على سناب تشات مقطعاً مصوراً يشكو فيه نفوق أغنامه في إحدى المزارع بشرق نجران بعد مهاجمتها من قبل كلاب مفترسة.

وعلق بعض المغردين السعوديين على الفيديو مستبعدين أن تكون كلاب هي التي هاجمت الأغنام، مما أدى إلى مقتلها، مرجحين أن يكون المهاجم ذئباً.

وناشد العديد من المغردين الجهات المعنية إيجاد حلول لهذه المشكلة حفاظاً على أرواح الناس، وحماية المواشي، لافتين إلى أن وجود الكلاب الضالة بصورة مستمرة أصبح ظاهرة خطيرة، تثير الذعر.

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