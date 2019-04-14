هستيريا العودة للوطن.. شاهد ماذا فعلت بهذا السوداني!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسوداني مغترب عن بلاده عاد للوطن بعد سقوط نظام عمر البشير.

وبدأ السوداني المغترب، الذي لم يتسن لـ"العربية.نت" التأكد من هويته، يهتف بحماس وهستيرية عند نزوله من سلم الطائرة وهو يحمل علم السودان، ويقول على ما يبدو "أبشر يا سودان".

كما لم يتم التأكد من ظروف عودة هذا السوداني إلى بلاده، ولا ما إذا كان يعيش في منفى.

وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني الخميس بالرئيس عمر البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل "مجلسا عسكرياً انتقالياً" سيتولى السلطة لعامين.

والسبت، أمر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن عبد الفتاح البرهان بإطلاق سراح جميع من حوكموا بتهمة المشاركة في التظاهرات في السودان، متوعداً بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين.

وقال البرهان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "آمر بإطلاق سراح جميع من تمت محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر بسبب المشاركة في المظاهرات (...) كل من يثبت تورطه في قتل المتظاهرين ستتم محاكمته". كما أمر برفع حظر التجول الليلي.