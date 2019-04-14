هكذا فاجأ هذا الفنان المصري عروسا في حفل زفافها

حالة خاصة تسبب فيها مسلسل "أبو العروسة" الذي قام ببطولته سيد رجب، ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه، مع تطرقه لحالة اجتماعية تعيشها الأسر المصرية.

تلك الحالة التي تسببت في ردود فعل واسعة، كان أغربها أمنية عروس مصرية طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يحضر الفنان سيد رجب إلى حفل زفافها من أجل تقديمها إلى زوجها.

ونشرت العروس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطلب حضور الفنان سيد رجب إلى حفل زفافها، خاصة أنه يذكرها بوالدها الراحل وذلك من أجل تقديمها إلى زوجها.

وبالفعل كانت المفاجأة هي حضور الفنان سيد رجب إلى حفل الزفاف، بعدما وصله من المحيطين به رغبة الفتاة، التي احتضنته بمجرد رؤيته يدخل إلى قاعة الزفاف.

ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل "أبو العروسة" الذي شارك في بطولته سوسن بدر وأحمد صيام ومدحت صالح ومحمد عادل، مقطع فيديو يظهر فيه سيد رجب أثناء حضوره حفل الزفاف، واستقبال أهل العروسين له.

حيث قام بتسليم الفتاة إلى زوجها وصافح الجميع، قبل أن يغني معهم على أنغام أغنيات المسلسل التي قدمها مدحت صالح، ليغادر بعدها الحفل.