فيديو سوداني لطيف.. أول "زواج" من رحم الاعتصام

تداول ناشطون سودانيون فيديو لأول حالة زواج وقعت بين إحدى المحتجات وأحد أفراد القوات المسلحة، الذي كان متواجداً أمام مقر القيادة العامة للأركان في الخرطوم.

ويبدو أن التقدم بطلب يد العروس جرى بشكل عفوي، وبحضور أهل العروسة.

وظهر في الفيديو المتداول العروسان يمسكان أيدي بعضهما، في حين تعالت الأصوات والأهازيج من حولهما.

وراح أحد المعتصمين يغني:

"حتسقط وحنعرس حنعرس كنداكة

حتسقط وحنعرس ونعرس جياشة".

يذكر أن الاعتصام الذي انطلق منذ أكثر من أسبوع أمام مقر القيادة العامة للأركان، ما زال مستمراً، وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين الاثنين إلى الاستمرار في الاعتصام حتى تنفيذ كافة المطالب.

وكان اليوم الاثنين شهد توتراً بين صفوف المعتصمين بعد محاولة القوى الأمنية إزالة المتاريس في محيط مقر القيادة العامة.