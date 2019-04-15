نشيد صدام حسين يصدح في جامعة عراقية.. والمدير يوضح!

أثار عزف السلام الجمهوري العراقي السابق، أو ما يعرف بنشيد البعث، بلبلة في الناصرية جنوب شرقي العراق، بعد أن صدح في حفل تخريج دفعة من الطلاب في جامعة ذي قار.

ما دفع الجامعة إلى إصدار بيان الأحد، أوضحت فيه أن "صاحب المكتب المنظم للحفل هو المسؤول عن الحادثة وهو قيد الاعتقال حالياً".

وقال رئيس الجامعة رياض شنته، في بيان إن "السلام الجمهوري عزف بالفعل في حفل تخرج كلية الآداب بجامعة ذي قار الذي أقيم قبل يومين في قاعة بهو الإدارة المحلية في الناصرية".

وأضاف أن "الجامعة لم تكن على علم بتنظيم الحفل ولم تعطِ ترخيصاً به ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية".

وتابع أن "مثل هذه الأمور تقع على عاتق صاحب المكتب المنظم للحفل والذي اعتقل بالفعل من قبل الشرطة للتحقيق معه".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع عزف "نشيد صدام حسين"، مستنكرين الأمر.

يذكر أن القانون العراقي يجرم تمجيد البعث أو الترويج له ولأفكاره وقياداته.