تونس غاضبة.. أجبر رضيعا على شرب الكحول بحضور أمه!

قالت السلطات التونسية، إن هناك تحقيقا يجري حاليا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص مجهول وهو يجبر طفلا صغيرا لا يتجاوز عمره السنتين، على التدخين وشرب الكحول، بحضور والدته.

وتداول ناشطون، منذ مساء الاثنين، باستياء وغضب شديد مقطع الفيديو المذكور، تمّ فيه إشراك طفل صغير، وإرغامه على تذوّق الكحول وتدخين سيجارة، أمام أنظار والدته التي لم تدخل لمنعه، إلا بعدما اختنق، وسط تعالي ضحك الموجودين واستمتاعهم بالمشهد.

ولم يتمّ بعد تحديد هويّة هؤلاء الأشخاص، لكنّ ناشطين، قالوا إن الواقعة حصلت في مدينة جمّال من ولاية المنستير، وسط شرق تونس.

وأثار الفيديو المتداول غضب التونسيين، لما فيه من تهديد لحياة طفل صغير وانتهاك خطير لبراءته، ونادوا بملاحقة المجرمين ومحاسبتهم، خاصة والدته، التي وصفوها بأنّها مجرّدة من مشاعر الأمومة.

وفور انتشار المقطع المصوّر، باشرت السلطات تحقيقا في الواقعة، وأعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أنه يجري التحققّ من الفيديو المتداول، والبحث عن الأشخاص الذين ظهروا فيه، من طرف النيابة العمومية، بعد أن تمّ إعلامها من مندوب حماية الطفولة بولاية المنستير.