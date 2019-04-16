شاهد لحظة تخطف الأنفاس.. طائرة تصطدم بهليكوبتر

قتل 3 أشخاص، من بينهم مساعد طيار، إثر اصطدام طائرة صغيرة تابعة لشركة طيران خاصة بهليكوبتر متوقفة في أرض المطار الأحد، لدى استعدادها للإقلاع في منطقة جبلية قرب جبل إيفرست، وفق مسؤول في مطار نيبال.

واصطدمت الطائرة، وهي من طراز ليت إل-410، بطائرة هليكوبتر في مطار تنزينج هيلاري، الواقع في لوكلا والمعروف عالمياً بأنه بوابة الوصول لأعلى قمة جبلية في العالم، والذي يبعد 125 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من العاصمة كاتمندو.

وفي مشهد يخطف الأنفاس، نشرت قناة "Pahilo post TV" على "يوتيوب" شريط فيديو يظهر لحظة تحطم الطائرة إثر اصطدامها بالمروحية.

ولم تكن الطائرة التابعة لشركة ساميت إير تقل أي ركاب لدى محاولتها الإقلاع، مما يعد واحداً من أخطر المطارات في العالم بسبب قصر المدرج وإحاطة الجبال بالموقع.

وقال مسؤولون إن سبب الحادث لم يعرف بعد.

من جهته، صرح المسؤول في المطار، براتاب بابو تيواري، لرويترز: "لقي شخصان حتفهما على الفور فيما توفي الثالث أثناء تلقيه العلاج في مستشفى في كاتمندو".

ومن بين القتلى اثنان من حراس الأمن، كانا قرب الهليكوبتر، فيما كان الطيار من بين ثلاثة آخرين أصيبوا.