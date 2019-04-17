شاهد.. سباق مشوّق بين دبابة روسية وسيارة عادية

في سباق مثير وغير اعتيادي، تسابقت دبابة "تي-80 بي إم بي" الروسية الحديثة وسيارة كروس أوفر من نوع "هونداي" بأحد الطرق الثلجية في مقاطعة أومسك الروسية بسيبيريا.

ونشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية فيديو للسباق الذي حصل على مئات آلاف المشاهدات على موقع يوتيوب، حيث عجزت السيارة عن مجاراة الدبابة.

وبلغت سرعة المركبة والدبابة 70 كيلومتراً في الساعة. إلا أن الدبابة فاجأت السيارة بالتوقف السريع، فلم يتمكن سائق السيارة من السيطرة عليها ليعلق في الثلج المتراكم على حافة الطريق.

يشار إلى أن دبابة "تي-80 بي إم بي" تزود بمحرك يولد قوة 1200 حصان. وبإمكانها زيادة قدرتها لفترة قصيرة حتى 1450 قوة حصان، ما يحولها إلى "دبابة طائرة". أما في الطرق المعبدة، فيمكن أن تتسارع حتى 90 كيلومتراً بالساعة .

وقال أفراد طاقم الدبابة إنها مكيفة إلى حد بعيد للعمل في ظروف البرد القارس، وليست بحاجة إلى سائل مبرد للمحرك ويتم تبريده بالهواء.