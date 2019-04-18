شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو عراك 4 أشخاص بينهم امرأة

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة حقيقة المقطع المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر عراكاً بين عدة أشخاص من بينهم سيدة في أحد الطرق الرئيسية بمحافظة جدة (غرب السعودية).

موضوع يهمك خلال حفل تخرج طلاب المرحلة الثانوية في مدينة العيون بالأحساء (شرق السعودية) ظهر أحد الطلاب لا يرتدي المشلح "البشت"... فيديو.. طالب في حفل تخرج من دون بشت.. وهذا ما فعله "العمدة" السعودية

وأوضحت الشرطة أنها أوقفت اثنين من المواطنين بالعقد الثاني من العمر لاعتدائهما على مواطن وزوجته بمحافظة جدة، نتيجة خلاف على أحقية استخدام الطريق. وأكدت الشرطة أنها تباشر الإجراءات النظامية في ذلك.

وتم تداول هذا الفيديو على نطاق واسع في السعودية، واعتبر النشطاء أن ما حدث يُعد سلوكاً أهوج ومنظراً غير حضاري، وكان من الممكن تفاديه من جميع الأطراف.