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محمد صلاح: جاهز دائماً للمساعدة بجعل العالم مكانا أفضل

المصدر: العربية.نت
محمد صلاح
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علق نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الخميس، على اختياره ضمن قائمة مجلة "تايم Time" الأميركية لأكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم لعام 2019، وذلك على حسابه الخاص بـ"تويتر".

وتوجه صلاح بالشكر إلى الإعلامي جون أوليفر الذي نشرت مجلة "تايم" تعليقه عن صلاح مرفقاً بمقطع فيديو للاعب الدولي وهو يتحدث عن بداياته في مشوار احتراف كرة القدم، وبعض الجوانب الشخصية من حياته.

وأعاد صلاح التغريد بما نشرته مجلة "تايم" على حسابها في "تويتر".

وغرد صلاح قائلاً: "أشكر جون أوليفر على كلماتك الرقيقة.. إنه لشرف لي أن أصل لقائمة الـ100 لمجلة تايم لعام 2019. دائماً جاهز للمساعدة في جعل العالم مكانا أفضل".

وتضم قائمة "تايم" لهذا العام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك، وميشيل أوباما، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن، ومؤسس "فيسبوك" مارك زوكيربرغ، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

كلمات دالّة

#ليفربول, #مجلة تايم, #محمد صلاح

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